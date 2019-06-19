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Oğlunu öldüren babanın balkonundan uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Karabük'te tartıştığı oğlunu öldüren A.G.'nin balkonunda inceleme yapan ekipler, 5 adet saksıya dikili vaziyette uyuşturucu madde elde edilen Hint keneviri ele geçirdi.

Oğlunu öldüren babanın balkonundan uyuşturucu çıktı, System.String[]
Karabük'te tartıştığı oğlunu öldüren A.G.'nin balkonunda inceleme yapan ekipler, 5 adet saksıya dikili vaziyette uyuşturucu madde elde edilen Hint keneviri ele geçirdi.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kayabaşı Mahallesi'nde 26 yaşındaki oğlunu öldüren A.G.'nin evinde yapmış olduğu çalışmalar esnasında, ikametin balkon kısmında 5 adet saksıya dikili vaziyette bitki görmeleri üzerine bölgede çalışma başlattı. Olay yerine giden KOM ekipleri bitkinin Hint keneviri bitkisi olduğunu tespitle ikamette arama kararı alarak arama yaptı. Arama neticesi 355 adet Hint keneviri bitkisi ve 1 adet kağıda sarılı daralı ağırlığı 1 gram kadar gelen esrar maddesi bulundu. A.G. hakkında 2313 SKM ve uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan tahkikat başlatıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
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