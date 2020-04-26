Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu - Son Dakika

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

24 dakika önce

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu Yangın mahallindeki kanlı çekiç, cinayeti ortaya çıkardı "Cinayeti benim değil, senin işlemen lazımdı" deyip, uykusundaki oğlunu öldürdü Denizli'de yangın çıkan evde bulunan cesedin gizemini, yatağın altındaki kanlı çekiç çözdü.

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

Yangın mahallindeki kanlı çekiç, cinayeti ortaya çıkardı

"Cinayeti benim değil, senin işlemen lazımdı" deyip, uykusundaki oğlunu öldürdü

DENİZLİ - Denizli'de yangın çıkan evde bulunan cesedin gizemini, yatağın altındaki kanlı çekiç çözdü. Cesedi yakmaya çalışan baba Mustafa Kaplan'ın 10 yıl önce kızını kaçırttığını iddia ettiği şahsı öldürdüğü, ifadesinde ise, "Oğlumun öldürmesi gerekiyordu. Ben 10 yıl boşuna yattım. Bu yüzden öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri küçük yangını hemen kontrol altına alarak söndürdü. Ardından eve giren ekipler içeride bir ceset olduğunu gördü. Sonrasında olay yerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekipler ölen şahsın, evde yaşayan Eşref Kaplan'ın (66), 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu tespit etti. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yangın mahallinde kanlı bir çekiç bulunca, baba Eşref Kaplan'ın sözlü beyanını aldı. Eşref Kaplan, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

Cinayet dedektifleri olayı, olay yerinde çözdü

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkati ve titiz çalışması ile olay yerinde gözaltına alınan Eşref Kaplan, oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Emniyete götürülen zanlı ilk ifadesinde oğlunu 10 yıl önce işlediği cinayet yüzünden, öldürdüğünü iddia etti. Zanlı ilk ifadesinde, "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır ceza evinde hapis yatıyorum" dediği öğrenildi.

Oğlunu yatağında uykusundayken öldürdü

Kaplan'ın ceza evinden şartlı tahliye olduğu 10 günden bu yana geldiği oğlunun evinden sürekli tartışıp kavga ettikleri ileri sürüldü. Kaplan'ın cinayeti sabaha karşı uyuyan oğlunun yattığı odaya gittiği ve uykusunda iken kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü öğrenilirken, ardından evi ateşe vererek yangın çıkardığı belirtildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana ceza evinde olan şahsın geçtiğimiz günlerdeki 'af yasası' ile tahliye edildiği ve tekrar oğlunun yanına geldiği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor

(FP-GC-RFK-

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:02 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum         
12:17
Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı         
12:09
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı         
11:59
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı         
11:41
Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor         
11:40
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli         
11:39
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız         
10:55
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi         
10:42
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim         
10:37
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor         
10:35
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı         
10:31
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi         
10:25
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı         
10:01
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
09:58
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu         
09:56
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı         
09:42
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı         
09:36
Pakistan Başbakanı'ndan Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak         
09:34
Yasağı delip Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı         
09:30
ABD, ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı         
09:24
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak         
08:48
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti         
08:24
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 14:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]