Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu - Son Dakika
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Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

6 saat önce

Denizli'de yangın çıkan evde bulunan cesedin gizemini yatağın altındaki kanlı çekiç çözdü.

Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu, System.String[]

Denizli'de yangın çıkan evde bulunan cesedin gizemini yatağın altındaki kanlı çekiç çözdü. Oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan babanın 10 yıl önce kızını kaçırttığını iddia ettiği şahsı öldürdüğü, ifadesinde ise, "Oğlumun öldürmesi gerekiyordu. Ben 10 yıl boşuna yattım. Bu yüzden öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kan donduran olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiye ve polisi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını hemen kontrol altına alarak söndürdü. Ardından eve giren ekipler, içeride bir cesetle karşılaştı. Olay yerine Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Ekipler ölen şahsın evde yaşayan E.K'nın (66) 47 yaşındaki oğlu Mustafa Kaplan olduğunu tespit etti. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yangın mahallinde kanlı bir çekiç bulunca baba E.K.'nın sözlü beyanını aldı. E.K., çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ OLAYI OLAY YERİNDE ÇÖZDÜ

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dikkati ve titiz çalışması ile olay yerinde gözaltına alınan E.K., oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Emniyete götürülen zanlı, ilk ifadesinde oğlunu 10 yıl önce işlediği cinayet yüzünden öldürdüğünü iddia etti. Zanlı ifadesinde, "10 yıl önce kızımı kaçırtan şahsı öldürdüm. Cinayeti oğlumun işlemesi gerekiyordu. Onun yüzünden 10 yıldır cezaevinde hapis yatıyorum" dediği öğrenildi.

OĞLUNU YATAĞINDA UYKUSUNDAYKEN ÖLDÜRDÜ

E.K.'nın cezaevinden şartlı tahliye olduğu, 10 gündür kaldığı evde oğlu ile sürekli tartışıp kavga ettikleri ileri sürüldü. E.K.'nın sabaha karşı uyuyan oğlunun yattığı odaya gittiği ve uykusunda iken kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü, ardından evi ateşe verdiği belirtildi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana cezaevinde olan şahsın geçtiğimiz günlerde çıkan yasa ile tahliye edildiği ve tekrar oğlunun yanına geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:15 Kaynak: İHA

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