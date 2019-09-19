Oğlunu öldüren babaya 25 yıl hapis cezası

Bursa'da son sözünde oğlunu bilerek ve kasten öldürmediğini ifade eden baba, 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, geçen yıl ağustos ayında Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde babası Ruhi T. (55) ile annesi Nagihan T.'nin kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can T., onları ayırmak istedi. Babasının elindeki bıçağın boğazına gelmesi neticesinde ağır yaralanan Can, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra baba Ruhi T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hakkında 'alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Ruhi T., "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım. Öldürmek için yapsaydım, eski eşimi de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı" diye konuştu.



Sanık son sözünde, oğlunu bilerek ve kasten öldürmediğini ifade ederek, "İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü" dedi.



Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın cinayeti muhtemel kasıtla gerçekleştirmediği kanaatine vararak, iyi hal, pişmanlık indirimi uygulayıp 25 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanık tehdit suçundan 5 ay, hakaret suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanık, toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hüküm giydi. - BURSA