Oğlunu Öldüren Emekli Albayın Akli Dengesinin Yerinde Olup Olmadığı Araştırılıyor

TRABZON'da tartıştığı oğlunu öldürüp, eşi ile kızını yaralayan emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu (62), akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TRABZON'da tartıştığı oğlunu öldürüp, eşi ile kızını yaralayan emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu (62), akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Olay, 25 Eylül 2018'de İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'taki Adel Apartman'nın 7'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu, eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu(55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de tabancasını çıkarıp, eşi ile biri kız diğeri erkek 2 çocuğuna ateşledi. Anne Ayşe Hacımürtezaoğlu'nun çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşular tarafından tabancası alınarak, etkisiz hale getirilen Hacımürtezaoğlu, polise teslim edildi.



Yaralı halde hasteneye kaldırılan Oğuz Hacımürtezaoğlu hayatını kaybederken anne ve kızı Büşra Hacımürtezaoğlu (24) tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Polisteki ifadesine "Bir metre mesafeden oğlumun göğsüne ateş ettim. Silah sesi üzerine koşan kızıma da 1.5 metre mesafeden ateş ettim. Eşimin üzerime yürüdüğü görünce ona da 1 metreden ateş açtım. Silah tutuklu yaptı. Kızım silahı almak istedi. Boğuşma çıktı. Silahı elimden aldı, ailemi öldürdükten sonra intihar edecektim" diyen Oktay Hacımürtezaoğlu tutuklandı.



'AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR'



Oktay Hacımürtezaoğlu, 28 Eylül 2018 günü tutuklu bulunduğu Bahçecik Cezaevi'nde, yüksekten atlayarak intihara kalkıştı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacımürtezaoğlu'nun bel kemiğinde kırıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Cezaevine geri gönderilen Hacımürtezaoğlu'nu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.



- Trabzon

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