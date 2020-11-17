Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı, 'Biri gitti, diğeri gitmesin' dedi - Son Dakika

Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı, 'Biri gitti, diğeri gitmesin' dedi

17.11.2020 14:29
Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı, 'Biri gitti, diğeri gitmesin' dedi, System.String[]

ANTALYA'da, ağabeyinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla Murat Kaya'nın tutuklu yargılandığı duruşmada, bir evlatlarını toprağa veren diğerini cezaevine gönderen anne ve baba, oğullarından şikayetçi olmadı.

ANTALYA'da, ağabeyinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla Murat Kaya'nın tutuklu yargılandığı duruşmada, bir evlatlarını toprağa veren diğerini cezaevine gönderen anne ve baba, oğullarından şikayetçi olmadı. Baba Musa Kaya, "Biri gitti, diğeri gitmesin" dedi.

Olay, haziran ayında, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla ağabeyi İdris Kaya'nın ölümüne neden olan Murat Kaya'nın, Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Kaya, istemeden ağabeyinin ölümüne neden olmaktan büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Duruşmada ifade veren anne Hamdiye Kaya ve baba Musa Kaya, iki evlat acısı yaşadıklarını belirtti. Baba Kaya, "Biri toprakta, diğeri cezaevinde. Murat'tan şikayetçi değiliz. Biri gitti, diğeri gitmesin. Rahmetli oğlum bize çok sıkıntı yaşattı ama yine de evlattır. Hakkımız ikisine helal olsun. Tartışma sırasında Murat araya girmeseydi, İdris ikimizi de öldürecekti" dedi.

'ÜZERİNE GELİNCE BIÇAK GÖĞSÜNE SAPLANDI'Duruşmada ifade veren sanık Murat Kaya'nın kardeşleri de İdris Kaya'nın, babalarına ait kamyonla nakliye işi yaptığını, kazandığı parayı eğlencede harcadığını söyledi. İsmi öğrenilemeyen bir kardeş, "Babamız aracın satılmasını istiyordu, İdris ise istemiyordu. Maktul kardeşimiz olay günü çok ağır küfürler etti. Murat'ın elinde bıçak vardı. Ancak ağabeyine hamle yapmadı. İdris üzerine gelince bıçak göğsüne saplandı. Sonrasında vefat etti. Keşke bu olay yaşanmasıydı. Şikayetçi değiliz" diye konuştu.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.


Murat Kaya, İdris Kaya, Antalya, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı, 'Biri gitti, diğeri gitmesin' dedi - Son Dakika


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