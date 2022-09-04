Kayseri 'de Bülent Bayrak 'ın otomobille önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü Hamza Kocaman (25) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Bülent Bayrak'ın oğlu Yusuf Eren Bayrak'ın (17) geçen 17 Ağustos'ta Hamza Kocaman'ın kardeşi Harun Kocaman (17) tarafından bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Bülent Bayrak'ın da oğlunu öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyini öldürdüğü belirtildi. Cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Bülent Bayrak, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü (2) - Son Dakika

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