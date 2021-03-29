Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2018 yılı şubat ayında, 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'nin ağzını kapatarak ölümüne neden olan Hüseyin Ersezgin'e, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi 'nde görülen duruşmada, 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Baba Ersezgin, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilirken, anne Melis Dilan Ersezgin, karara isyan etti.Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılı şubat ayında yaşanan olayda, Hüseyin Ersezgin, eşi ve kızını eve bırakıp, oğlu Kuzey Efe ile birlikte arabayla dolaşmaya çıktı. Baba Ersezgin, iddiaya göre arabada ağlayan oğlunu susturmak için ağzını eliyle kapatarak ölümüne neden oldu. Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden Ersezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DAVA İSTİNAFA GİTTİBurhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, baba Hüseyin Ersezgin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tarafların istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığa 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Hüseyin Ersezgin tahliye edildi.

Anne Melis Dilan Ersezgin, tahliye kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Benim acımı hiçbir karar dindiremeyecek. Olay olmasaydı, çocuğum şimdi yanımda olacaktı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Alınan tahliye kararını temyiz edeceğiz" dedi.

- Balıkesir