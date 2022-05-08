Oğlunu öldürmeye çalışıp, cezaevinde intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika
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Oğlunu öldürmeye çalışıp, cezaevinde intihar eden baba toprağa verildi

08.05.2022 16:33
Oğlunu öldürmeye çalışıp, cezaevinde intihar eden baba toprağa verildi

Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etmişti.

Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etmişti. Akmısır, otopsi işlemlerinin ardından Çaycuma'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçtiğimiz yıl Şubat ayında oğlu A.O.A.'yı Filyos'a su doldurmak için götürdüğü sırada boş bir alanda aracını park ederek, yanındaki bıçakla oğlunun ensesini kesti. Çocuğun kanlar içinde kaldığını görerek öldüğünü düşünen baba, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Yaralı halde bulunan oğlu tedavi edilerek taburcu edildi. İfadesinde "Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" diyen Akmısır, tutuklu kaldığı Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

Dün akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son veren Akmısır'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarının teslim aldığı Akmısır'ın cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Oğlunu öldürmeye çalışıp, cezaevinde intihar eden baba toprağa verildi
Oğlunu öldürmeye çalışıp, cezaevinde intihar eden baba toprağa verildi

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Zonguldak, İntihar, İnfaz, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu öldürmeye çalışıp, cezaevinde intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika


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