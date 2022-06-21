Oğlunu öldürüp, aynı tüfekle intihar etti - Son Dakika
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Oğlunu öldürüp, aynı tüfekle intihar etti

21.06.2022 18:01
Oğlunu öldürüp, aynı tüfekle intihar etti

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde Ümit Çaka (59), oğlu Orhan Çaka'yi (20) av tüfeği ile öldürdükten sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, aynı silahla yaşamına son verdi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde Ümit Çaka (59), oğlu Orhan Çaka'yi (20) av tüfeği ile öldürdükten sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında kırsal Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma şamasında olduğu belirtilen çiftçi Ümit Çaka, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü'nden mezun olan ve 18 Haziran'da eve dönen oğlu Orhan Çaka'yı av tüfeğiyle ensesine ateş ederek öldürdü. Ümit Çaka, daha sonra sosyal medya hesabından "Oğlum Orhan da benim gibi rezil olmasın. Beni rezil ettiler. Oğlum Orhan'ı onun için yanımda götürüyorum. Vebali, günahı boynuma. Oğlumu onlar gibi dengesiz insanların eline bırakamam" paylaşımında bulundu. Ümit Çaka, aynı tüfekle yaşamını son verdi . Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba-oğulun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından baba-oğulun cansız bedenleri Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Karacasu, Güncel, Son Dakika

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