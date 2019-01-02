Son Dakika Haberleri: Oğlunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

Oğlunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

21 dakika önce

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kadın, 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Oğlunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu, System.String[]
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kadın, 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Olay, Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir bunalımda olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen 26 yaşındaki F.Z., oğlu 6 yaşındaki İ.Z.'yi bıçak darbesi ile öldürdükten sonra aynı bıçakla bileğini keserek intihar etmek istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan ve F.Z., Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Çocuğun cesedi ise, savcılık incelemesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Mardin, Artuklu, 3. Sayfa
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