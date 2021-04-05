ZONGULDAK'ta, 20 Aralık'tan beri kayıp olan oğlu Aydın Zengin'i (32) öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Sait Zengin (55) ve cinayete yardım ettikleri değerlendirilen diğer oğlu A.Z., eşi Ü.Z. ile arkadaşı S.A., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'a bağlı Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in 20 Aralık'tan bu yana kayıp olması ve ailesinin herhangi bir ihbarda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın Zengin'in babası Sait Zengin gözaltına alındı. Sait Zengin ilk ifadesinde, su kuyusu açmaya gittikleri ormanda oğluyla aralarında tartışma çıktığını anlattı. Oğlunun yanında getirdiği tüfeği kendisine doğrulttuğunu ve çıkan boğuşmada silahın ateş aldığını söyleyen Sait Zengin, ölen oğlunu açtıkları su kuyusuna gömdüğünü ifade etti. Sait Zengin ifadesinde, oğlunun ikinci eşi U.Z.'ye tecavüz ettiğini de iddia etti. Aydın Zengin'in cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin eşliğinde baba Sait Zengin'in gösterdiği ormanlık alandaki su kuyusunda bulundu. Sait Zengin, korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında bulunmadığını ve soranlara Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma, Sait Zengin'in cinayeti tek başına işlememiş olma ihtimali ve yardım edenlerin olabileceğini değerlendirerek diğer oğlu A.Z., eşi Ü.Z. ile arkadaşı S.A.'yı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.