Oğlunu PKK'lı teröristlerin dağa kaçırmasından HDP'yi sorumlu tutan yüreği yanık anne Açıklaması - Son Dakika

Oğlunu PKK'lı teröristlerin dağa kaçırmasından HDP'yi sorumlu tutan yüreği yanık anne Açıklaması

18.02.2021 11:35
Oğlunu PKK'lı teröristlerin dağa kaçırmasından HDP'yi sorumlu tutan yüreği yanık anne Açıklaması, System.String[]

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için İzmir'de HDP İl Başkanlığı önünde tuttuğu nöbete sağlık sorunları nedeniyle ara veren Muhabbet Alemdağ (45), evladına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için İzmir'de HDP İl Başkanlığı önünde tuttuğu nöbete sağlık sorunları nedeniyle ara veren Muhabbet Alemdağ (45), evladına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Erzurum kırsalında yaşayan Muhabbet Alemdağ, çobanlık yapan oğlu Emrah Alemdağ (28) yaklaşık 7 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırılınca, diğer çocuklarının da benzer bir durumla karşılaşmaması için İzmir'in Kemalpaşa ilçesine taşındı.

Muhabbet Alemdağ bir süre önce de oğlunun kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Anne Alemdağ, sağlık sorunları nedeniyle nöbetine ara vermek zorunda kaldı.

Oğlunun dağdan inip teslim olacağı günü bekleyen anne, bir evladını da vatani görevi için mart ayında askere göndermeye hazırlanıyor.

"7 yaşındaki kızını göremedi"

Alemdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Erzurum'da çobanlık yaparken yanındaki arkadaşıyla dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğlunun dağa kaçırılmasının ardından İzmir'e taşındıklarını anlatan Alemdağ, köylerinde birkaç çocuğun dağa gitmesinin ardından evlatları için endişelendiğini anlattı.

Oğlu Emrah'ı çok uyardığını kendisine de söz verdiğini ifade eden anne Alemdağ, şöyle konuştu:

"Kimseyi yanına alma, birisi senin yanına gelirse kaç, onun yanında durma' diye o kadar söyledim. 'Ben çocuk değilim anne öyle bir şey yapamam' diyordu. Nasıl yapmışlar bilmiyoruz. Birisi onu göndermiş. Bir komşumuz onu dağa götürüp satmış. Bizi bir kez aradı, 'Anne Kobani'deyim beni görmeye gelin, kızımı da getirin.' dedi. Ben de 'Kızın çocuktur onu getiremem' dedim. Babasıyla Suruç'a kadar gittik ama Suriye'ye geçemedik. Göremedik ve akşama döndük. Şimdi bir oğlum askere gidecek diğeri dağda. Askerler de bizim çocuklar o da bizim çocuk."

"Kardeşler birbirini vuruyor, buna son versinler"

Evlat nöbetine sağlık sorunları nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı vurgulayan Alemdağ, oğlunun gelmesinin çok istediğini, 7 yaşındaki kızını görmeden dağa kaçırıldığını vurguladı.

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Alemdağ, "Şehitler de bizim çocuklarımız. Çocuklarımızın birisi askere birisi dağa gidiyor. Kardeşler birbirini vuruyor, artık buna son versinler. Bunun sebebi de HDP'dir. Çocukları dağa onlar götürüyor. Çocukları dağa götürüp beyinlerini yıkayıp anne babalarına düşman ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Terör, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oğlunu PKK'lı teröristlerin dağa kaçırmasından HDP'yi sorumlu tutan yüreği yanık anne Açıklaması - Son Dakika


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