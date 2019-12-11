Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştu - Son Dakika

Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştu

6 saat önce

ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş açan Bakırköy'de ise kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in eski hakim olan şimdi ise avukatlığını yapan annesi konuştu.

Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştu, System.String[]

ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş açan Bakırköy'de ise kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in eski hakim olan şimdi ise avukatlığını yapan annesi konuştu.

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, SEGBİS'le bağlandı.

Duruşmada söz alan sanığın annesi aynı zamanda avukatı Aynur Göçmen, "Müştekiler gelmeyerek davayı uzatıyor, müştekilerin zorla getirilmesini talep ediyoruz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin zorla getirilmesine karar verilerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OĞLUMU GURURLA SAVUNACAĞIM

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan eski hakim Aynur Göçmen, "Görkem'in yargılanması devam ettiği için adil yargılanmaya etki etmemek amacıyla konuşmayı uygun görmüyorum. Doğru olacağını da hukukçu kimliğimle düşünmüyorum fakat şunu söyleyebilirim bir anne ve bir avukat olarak çok fazla eleştiri aldım. Eski hakim olabilirim, yeni avukat olabilirim. Anneliğin yenisi eskisi olmaz. Ebedi ve ezeli bir sıfattır. Oğlumu savunmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim" dedi.

KİMSE MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETMESİN

Göçmen, "Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla aksi sabitlenmedikçe her vatandaş masumdur. Buna hukukta masumiyet karinesi denir. Bir de ceza hukukunda kişileri değil, kişilerin ahlaki yapısını değil, olayları yargılarız. Fakat maalesef müvekkilim Görkem Sertaç Göçmen'in olayları değil, kişiliğinin yargılandığı bir sürece girdik. Bu ayrıca üzüntü veriyor. Suç makinesi biçiminde yazılan haberler ve yazılara ilişkin olarak da oğlumun henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur. Devam eden derdest dosyaları vardır. Bu dosyalar hakkında şu an konuşmak doğru değildir. Benim oğlum suç makinesi değildir. Lütfen dosyaların sonucu beklensin. Beraat ettiği ya da mahkum olduğu takdirde yine konuşuruz. Fakat şu an acele etmeyelim, hukukun en önemli prensibi olan masumiyet karinesini lütfen kimse ihlal etmesin" diye konuştu. Aynur Göçmen, oğlunu savunmak için hakimliği bırakmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataköy'de 6 Eylül 2017'de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göçmen hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı.

Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı "Olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı "tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin "Kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçunu değil "Yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek  Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı "Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.


Görkem Sertaç Göçmen, Ataköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'deki deprem sonrası vatandaşlar geceyi ateş başında geçirdi
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı

Son Dakika Haberleri
19:34 flaş - Son Dakika
19:33 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
19:32 DHA YURT BÜLTENİ-25 - Son Dakika
19:32 Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:31 Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:35:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan kadın ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]