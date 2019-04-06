Oğlunu Silahla Öldürdü
30 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, oğlunu silahla vurarak öldürdü.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde bir kişi, oğlunu silahla vurarak öldürdü.
İddiaya göre, emekli polis memuru Ahmet A. ve oğlu Mert A. arasında, İshaklı Mahallesi'nde bulunan evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet A, oğlu Mert A'ya tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert A'yı Bafra Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Karnından ve elinden yaralanan Mert A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yürüme güçlüğü çektiği belirtilen ve tekerlekli sandalye kullanan Ahmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:23 Kaynak: AA
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