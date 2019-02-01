Son Dakika Haberleri: Oğlunu Silahla Yaralayan Baba Gözaltına Alındı

Oğlunu Silahla Yaralayan Baba Gözaltına Alındı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

Oğlunu Silahla Yaralayan Baba Gözaltına Alındı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi Ziya Uşaklıgil Caddesinde Metin S. (60) ile oğlu Murat S. (32) tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle Metin S, oğlunu tabancayla bacağından vurdu.

Olayı gören mahalle sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı Murat S'yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Metin S. gözaltına alındı.

Tartışmanın işsiz olan Murat S'nin, bir işe girip çalışmasını isteyen babasına verdiği olumsuz karşılık nedeniyle çıktığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:28 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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