Son Dakika Haberleri: Oğlunu Silahla Yaralayan Baba Tutuklandı

Oğlunu Silahla Yaralayan Baba Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaralayan baba tutuklandı.

Oğlunu Silahla Yaralayan Baba Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaralayan baba tutuklandı.

Çerkezköy'de bir süre önce evden ayrılan oğlu Mustafa Can T'yi, pompalı tüfekle vurarak yaralayan Ali T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarılan Ali T, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan Mustafa Can T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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