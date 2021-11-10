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Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim - Son Dakika

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

10.11.2021 17:22
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Kayseri'de ağaç kesme kavgasında oğlu Abdulkadir Köse'yi tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse, oğlunun uyuşturucu kullandığını söyleyerek, "Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti" ifadelerini kullandı.

Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 11 Temmuz günü meydana gelen olayda; müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı.

BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldürdü. Nahit Köse, suç aleti ile birlikte polise teslim oldu. Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TORUNLARIMI VE GELİNİMİ ÖLDÜRECEKTİ"

Duruşmada hazır bulunan sanık Köse, pişman olduğunu belirterek şunları söyledi: "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin."

TUTUKLU YARGILANACAK

Sanık avukatı da müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını, olay sonrası polis ve ambulansa kendisinin haber verdiğini belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Köse'nin tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı bitirdi.

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Uyuşturucu, Kocasinan, Kayseri, Mahkeme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim - Son Dakika
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