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Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı - Son Dakika

Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı

08.01.2022 15:12

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı almaya gelen polisler, anne ve babanın mukavemetiyle karşılaştı. Polisin belindeki silahı alan anne ortalığı karıştırdı. Aranan şahıs yaşanan kargaşada kaçmayı başardı, anne ve baba gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Örnek Mahallesinde edinilen bilgiye göre tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.L.S.'nin sağlık ocağına geldiği ihbarı üzerine adrese giden Asayiş Büro Amirliği görevlileri, mukavemetle karşılaştı.

ANNE, SİVİL POLİSİN SİLAHINI ALDI

N.L.S. otomobile binip kaçmak isterken anne ve babası görevli polislere mukavemette bulundu. N.L.S.'nin hareket halindeki otomobilin ön camından beline kadar giren sivil polis memuru, kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmaya çalışırken bu arada anne ise sivil polisin belindeki silahı alınca ortalık bir anda karıştı.

POLİSİ OYALAYIP OĞULLARININ KAÇMASINI SAĞLADILAR

Silahının alındığını fark eden polis, harekete geçip yere düşen silahın ateş almasını önlemeye çalışırken, yaşanan arbededen faydalanan N.L.S., önündeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçmayı başardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

N.L.S.'nin anne ve babası olay sonrası polise mukavemet ve şüphelinin kaçmasına yardım etme suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaçan N.L.S.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Bayrak: Zaten sıkıntı burada. Birisine "senin oğlun söyle yapmış uyarsana" deseniz "sanane" der. Sonra ayni kişi "adalet yok" diye yakınır. Ne yazık ki genele sirayet etti bu. O zaman ne olacağını bilenler bilir. Oglun kizin suçluysa adalete kendi ellerinle teslim etmen gerekir ama karakter kalmadıysa menfaat herseyi kusattiysa yokolusumuz pek de uzak değildir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Asayiş Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı - Son Dakika
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