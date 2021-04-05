Oğlunu tüfekle vuran çifti, ifadesinde nedenini hatırlamadığını söyledi - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde oğlu Mustafa İşak'ı (38) pompalı tüfekle ağır yaralayan çiftçi Ayhan İşak (63) tutuklandı. Ayhan İşak, jandarmadaki ifadesinde, oğlunu birlikte içki içtikten sonra nedenini hatırlamadığı tartışma sonrasında vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Ödemiş'in kırsal Kavukçu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Çiftçi Ayhan İşak ile oğlu Mustafa İşak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan İşak, evde bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa İşak, kanlar içinde kalırken, babası ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İşak, gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, biradaki ilk müdahalenin ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

'ALKOL ALDIK, HATIRLAMIYORUM'Olayın ardından kaçan Ayhan İşak, polis tarafından yakalandı. Jandarmaya teslim edilen Ayhan İşak, ifadesinde, "Oğlumla birlikte içki içerken tartışmaya başladık. Alkollü olduğum için tartışmanın neden çıktığını hatırlamıyorum. Daha önce de birçok kez tartışmıştık" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan İşak, tutuklandı.