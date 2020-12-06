Oğlunu vuran baba tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kendisine küfür ettiği için oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba Murat B. ve oğlu İmam B. kendisine küfür ettiği için sokak ortasında tartıştı. İkinci katta oturdukları daireye çıkan İmam B., evin penceresinden aşağıda bulunan babasına küfür etmeye devam etti. Bunun üzerine baba Murat B. pompalı tüfekle 5 el evine doğru ateş açıp olay yerinden kaçtı. İmam B. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İmam B.'nin yakınları sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla yaralı genci Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, babanın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede baba gözaltına alındı.

Emniyete götürülen babanın ifadesinde oğlunu kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Murat B. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Oğlu İmam B.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - ADANA