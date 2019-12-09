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Oğlunun acısına dayanamadı

7 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız'a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

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Cevat Yıldız'ın, oğlu Tayfun Yıldız'ın cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlemişti. Cevat Yıldız cenaze namazında gözyaşlarını tutamamıştı. Cevat Yıldız, yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek.


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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
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