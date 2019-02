Oğlunun Adını Kulübün Tesislerinde Yaşatmak İstedi Başına Gelmeyen Kalmadı

Beşiktaş'ta bulunan Levent Spor Kulübü'nün başkanı yıllardır oğlunun ismini kulübün tesislerinde yaşatmak için çaba gösteriyor. Beşiktaş Belediyesi nedeniyle yıllardır sorun yaşadıklarını ve kendilerinin perişan olduğunu söyleyen başkan, yaşadığı o zor günleri Cumhur İttifakının Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper'e anlattı.



Beşiktaş Levent Semtinde faaliyet gösteren Levent Spor Kulübü yıllardır gençleri spora teşvik etmek için büyük çaba sarf ediyor. Kulübün 41 yıldır başkanlığını sürdüren Mehmet Şenozan ölen oğlunun ismini kulübün tesislerinde yaşatmak için büyük mücadele veriyor. Kulübün şu anda faaliyet gösterdiği Amaç Şenozan tesisleri, 1978 yılında kulübe tesis edilmiş durumda. Ancak kulüp yıllardır Beşiktaş Belediyesi'nin çıkardığı büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Başkan Şenozan yaşadıklarını seçim çalışmaları kapsamında kulübü ziyaret eden Cumhur İttifakının Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper'e anlattı.



Beşiktaş Belediyesi bizi perişan etti



Levent Spor'un yıllardır büyük badireler atlattığını belirten Başkan Şenozan "Bize burası 1978 senesinde verildi. Biz burada her şeyi kendimiz yaptık. Maalesef CHP belediyesiyle Levent Spor arasında büyük badireler yaşandı. Belki de biz bir ilk idik CHP'li belediyeyi mahkemeye veren. Bizim burada hem kulübün avukatları hem de şirketin avukatlarıyla uğraştık bizim burayı 18 ay mühürlediler. Gerekçe olarak da eski başkanların vermiş olduğu tahsis süresinin bittiğini gösterdiler ve bizi perişan ettiler. Bu badireleri atlatana kadar akla karayı seçtik. Daha sonra bize belediye gelin sizden kira alalım gibi seçenekler sunarak bizi tekrar bir cendereye soktular. Ben Levent Sporun bu güne gelmesinde emeği olan herkese çok teşekkür etmek isterim. Ama her kuşun eti yenmez bunu gördüler" dedi



Beşiktaş Belediyesi'nin kendilerine yaptıklarını hiç unutmayacaklarını dile getiren Başkan Şenozan "Şurada bile benimle yaptıkları sözleşmede benden 'ne koparabilirim' derdindeler. Bize eski başkan yüzünden borç üzerine borç kaldı. Allah'a şükür ödedik. Belediyenin protokol gereği ödemesi gereken tüm borçları ödedik. Etme bulma dünyası" diye konuştu.



Tek amacım oğlumun ismini yaşatmak



Tek amacının hayatını kaybeden oğlunun ismini yaşatmak olduğunu vurgulayan Başkan Şenozan "Ben belediyede yaptığım anlaşmada şunu söyledim 'benim oğlumun ismi yaşasın'. Girişte de yazar Amaç Şenozan Levent Spor Kulübü tesisleri diye. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Davalardan da vazgeçeceğim" ifadelerini kullandı.



Gönlüm MHP'den yana



Hayatını kaybeden oğlunun Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye gönül verdiğini dile getiren Şenozan bu yüzden kendisinin de gönlünün MHP'den yana olduğunu söyledi.



Amatör spor kulüplerine 50 Bin TL yardım yapacağız



Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper ise seçimi kazanmaları halinde amatör spor kulüplerine gereken her desteğin verileceğini ve kulüplere 50 bin TL yardım yapılacağını belirterek "Amatör spor kulüpleri benim için önemli. Biz göreve geldiğimiz de gerekli şartlar kriterler dahilinde her spor kulübümüze 50'şer bin TL destek yapacağız. Malzeme yardımı haricinde bu rakam belediye için çok ciddi bir rakam değil. Ama bunun spor kulüplerini çok rahatlatacağını biliyoruz" dedi.



Burada memleketin pırıl pırıl gençleri yetişiyor



Başkan Adayı Toper Levent Spor Kulübünde gençlerin sporu severek yetiştiğini vurgulayarak "Burada memleketin pırıl pırı gençlerini kendi evladınız yerine koyarak onları yetiştiriyorsunuz. Bu memleketin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Allah sizden razı olsun. 1 Nisan günü Beşiktaş halkı bize görev verirse bunu bir emanet bilerek spor kulüpleri başta olmak üzere Beşiktaş kentinin tüm dinamiklerine yaşlısı, engellisi ve sokakta yaşayan hayvanına kadar hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.



Beşiktaş'ın ortak aklı olmaya geliyoruz



Beşiktaş'ta kimlik ve parti siyaseti yapmayacaklarını belirten Toper "Biz burada Beşiktaş'ta bir kimlik ve parti siyasetinden ziyade Beşiktaş'ın ortak aklı olmaya geliyoruz. Sizlerin desteğiyle Beşiktaş'ı hak ettiği konuma getirmek için var gücümüzle çalışmamız lazım. Çünkü kentin kaynakları çarçur edilmiş. Taş üstüne taş konulmamış. Maalesef bir borç batağı oluşmuş durumda. Bize gösterebildikleri tek şey bankamatik çalışanları. Biz gerçek çalışanları biliyoruz. Biz onlarla göreve geldiğimizde mezhebine, memleketine, siyasi görüşüne bakmadan biz onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Ancak sahada olmadan para alan çalışanlar çok fazla memur bulunuyor" dedi. - İSTANBUL

