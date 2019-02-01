Oğlunun Adını Parkta Kurduğu Kütüphanede Yaşatacak

İzmirli Gazeteci İbrahim Irmak'ın, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Çağlayan Irmak anısına sürdürdüğü kütüphane kurma çalışmaları kapsamında Karabağlar ilçesinde bir parkta oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

İzmirli Gazeteci İbrahim Irmak'ın, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Çağlayan Irmak anısına sürdürdüğü kütüphane kurma çalışmaları kapsamında Karabağlar ilçesinde bir parkta oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.



Üçkuyular Mahallesi'ndeki Yardımseverler Derneği İzmir Şubesi 90. Yıl Parkı'nda ahşaptan yapılan kütüphanenin açılışına, 2011 yılında oğlu Çağlayan Irmak'ı trafik kazasında kaybeden baba İbrahim Irmak, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Yardımseverler Derneği Başkanı Serap Tuna ile vatandaşlar katıldı.



Açılışta konuşan İbrahim Irmak, oğlunun adını yaşatmak adına daha öncede Türkiye'nin değişik yerlerindeki 29 köyde kitapseverlerin desteği ile kütüphane kurduklarını hatırlattı.



Kütüphanede çeşitli yazarların 3 bin kitabının bulunduğunun bilgisini veren Irmak, "Mahalle sakinleri, bu kütüphaneden kitap alabilecek, evine götürüp okuduktan sonra geri getirecek. Buranın sahibi de bekçisi de vatandaşlarımız olacak. Eğer buradan bir kitap eksilirse biz yerine 10 tane daha koyacağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından 32 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Çağlayan Irmak'ın adını taşıyan kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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