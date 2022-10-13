OĞLUNUN ANISINA BİSİKLETLE YAPTIĞI TÜRKİYE TURUNU TAMAMLADI - Son Dakika
Üye Girişi

OĞLUNUN ANISINA BİSİKLETLE YAPTIĞI TÜRKİYE TURUNU TAMAMLADI

13.10.2022 09:57

ADANALI gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikletle 7 bin kilometre pedal çevirerek, Türkiye turu yaptı.

ADANALI gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikletle 7 bin kilometre pedal çevirerek, Türkiye turu yaptı. 9 yıl önce evlat acısı yaşayan Yücel, yolculuğunda karşılaştığı her türlü zorlukta, hastanelerde ilik ve organ nakli bekleyen çocukların yaşama isteğini hatırladıkça motive olduğunu söyledi.

Adana'da beyin tümörü nedeniyle 9 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel'i (6) kaybeden gazeteci Kemal Yücel, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kurarak binlerce kanser hastası çocuk için etkinlikler düzenledi. Kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için Türkiye turuna başlamaya karar veren Yücel, bisikleti çalındığı için arkadaşının bisikletiyle 10 Ağustos'ta yola çıktı. Bağışa teşvik eden flamaların da takılı olduğu bisikletle Türkiye'nin çevresindeki illerde tur yapan Yücel, kök hücre bağışının cerrahi veya ağrılı işlem olmadığını anlattı. Çocuklara da hediyeler dağıtan Yücel, 7 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Adana'ya döndü. Kemal Yücel'i, Atatürk Parkı'nda bisikletli arkadaşları karşıladı. Yücel, tur boyunca karşılaştığı her türlü zorlukta çocukların yaşama isteğini hatırladıkça motive olduğunu söyledi. Turu boyunca bilinç yaratmaya çalıştığını dile getiren Yücel, 'Kan verme yöntemi ile kök hücre toplaması yapılarak nakil bekleyen hastaların hayatını kurtarabileceklerini anlattım. Günlük ortalama 15-17 saat arasında pedal çevirdim. Yorulduğum yerde de çadır kurdum. Kök hücre bağışının önemini ve nasıl yapılacağını anlattım. Motivasyona elbette ihtiyacım vardı. Güneydoğu'da gölgede 51 derecede pedal çevirdim, güneş çarptı. Karadeniz'de yağmur, Trakya'da soğuk vardı. 9 yıl önce evlat acısı yaşamıştım, amacım nakil bekleyen hasta çocukların hayatını kurtarmak' dedi.

'OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜNDE ADANA'YA GELDİM'

Yolculuk öncesi hastanede tedavi olan çocukları ziyaret edip, vedalaştığında duygusal anlar yaşadığını aktaran Yücel, 'Vedalaştığım çocuklardan bir tanesi, 'Belki beni kurtaramayacaksın ama benim gibi hasta arkadaşlarımın hayatını kurtarabileceksin' dedi. Bunu söyleyen çocuğumuz daha 6 yaşında. 6 yaşındaki bir çocuk bunu düşünüyor. Bir diğer çocuğumuz Eren. Eren 10 yaşında maalesef ki öleceğini biliyordu. 'Ben öleceğim için değil, kardeşimi göremeyeceğim, doğum gününü kutlayamayacağım için üzülüyorum. Bisiklete binemeyeceğim için üzülüyorum Kemal amca. Ölmek değil yaşamak istiyorum ama acılarım da bitsin' demişti. İşte motivasyonumu bu çocukların yaşama isteğinden aldım. İstedim ki başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın. Bu enerjiyle yola çıktım ve tüm zorlukları da aşarak tam da oğlumun doğum gününde Adana'da oldum. Oğluma doğum gününde hediye olarak da nakil bekleyen çocukların yaşama umudunu verdim. Çocuğum yaşasaydı ona hediyeler, oyuncaklar alıp doğum gününü kutlayacaktım ama maalesef şu an böyle bir şansım yok. O şu an yıldızlar ülkesinde. Oğluma yakışan bir baba olarak bunu yaptım çünkü oğlum da organlarıyla başka çocuklara hayat vermişti? diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Kocaispir'e TSYD jesti: 'Evimin en güzel köşesine bunu asacağım' Kocaispir'e TSYD jesti: 'Evimin en güzel köşesine bunu asacağım' Son dakika haberi! Avukat karı-koca boşanma davasında karşı karşıya geldi Son dakika haberi! Avukat karı-koca boşanma davasında karşı karşıya geldi
Kaynak: DHA

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OĞLUNUN ANISINA BİSİKLETLE YAPTIĞI TÜRKİYE TURUNU TAMAMLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:21:04. #1.12#
SON DAKİKA: OĞLUNUN ANISINA BİSİKLETLE YAPTIĞI TÜRKİYE TURUNU TAMAMLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement