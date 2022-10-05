OĞLUNUN ANISINA LÖSEMİ HASTASI ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI - Son Dakika
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OĞLUNUN ANISINA LÖSEMİ HASTASI ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

05.10.2022 12:05

KÖK hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla 10 Ağustos'ta Adana'dan bisikletiyle Türkiye turuna çıkan, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'nin kurucusu Kemal Yücel (44), 9 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitiren oğlu Ali Utku'nun (6) doğum gününde,...

KÖK hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla 10 Ağustos'ta Adana'dan bisikletiyle Türkiye turuna çıkan, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'nin kurucusu Kemal Yücel (44), 9 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitiren oğlu Ali Utku'nun (6) doğum gününde, lösemi hastası çocukları sevindirdi. 2013 yılında Ali'nin kalbiyle yaşama tutunan Melek'in göğsüne başını dayayıp, oğlunun kalp atışlarını dinleyen Yücel, bu sene de hastaneleri ziyaret edip, çocuklara hediyeler dağıttı.

Adana'da yaşayan gazeteci Kemal Yücel, 27 Şubat 2013 tarihinde, 6 yaşındayken yaşamını yitiren oğlu Ali Utku'nun doğum gününde lösemi hastası çocukları mutlu etti. Adana'dan çıktığı Türkiye turunda İzmir'e bisikletiyle gelen Yücel, hem kök hücre ve organ bağışı çağrısı yaptı hem de farklı hastanelerde tedavi gören lösemi hastası çocuklara hediye oyuncak dağıttı. Oğlunun beynindeki tümörden tesadüfen haberdar olduklarını anlatan Yücel, yaklaşık 2 ay süren mücadelenin ardından ona veda ettiklerini söyleyerek, 30 Ocak 2013 günü Utku ile buz pistine gitmiştik. Orada kayarken başını çarptı. Hastanedeki tomografide beyninde lezyon olduğu söylendi. Çekilen emarın ardından tümör olduğu anlaşıldı. 1 hafta 10 gün içinde hayatını kaybedebileceği söylendi. Bu kaza bizim için şans oldu, kaza sayesinde tümörü öğrendik. Bir mücadeleye giriştik. 19 Şubat 2013'te ameliyat oldu ve 27 Şubat akşamı zamansızca kaybettik. Acımızın tarifi yok. Evlat acısını yaşadım ama nakil bekleyen hastaları gördüm. Oğlumun organlarını bağışladım. Başka çocuklara hayat verdi dedi.

'GÖZLERİMİ KAPADIM VE OĞLUMUN KALP ATIŞLARINI DİNLEDİM'

Oğlu Ali'nin organlarını bağışladıklarını dile getiren Yücel, 2013 yılında kalbiyle hayata tutunan ve o dönem 3 yaşındaki Melek Özcan'ı ziyarete gittiğini anlattı. Yücel, şu ifadeleri kullandı Oğlumun kalbinin nakledildiği çocuk İzmir'de tedavi görüyordu. Onu ziyarete gittim. Başımı göğsüne koydum. Gözlerimi kapadım ve oğlumun kalp atışlarını dinleyerek onun hayatta olduğunu düşündüm. Yaşadığımız acının başka çocuklar için umuda dönüşmesini istedim. 10 Ekim oğlumun doğum günü. Hayatta olsaydı ona hediye alacaktım. Ona hediye veremediğim için onun adına başka çocuklara hediye veriyorum. 10 Ekim'de oğlumun Adana'daki mezarına gideceğim. Bu kez hediyelerim nakil bekleyen lösemi hastası çocukların yaşama umudu olacak. Geçen gün hayatını kaybeden şehidimizin de bir vasiyeti vardı. Onun adına da kız çocukları için güzel oyuncaklar aldım. Şehidimizi yad ederek onun anısına da kız çocuklarımıza hediyeler dağıtıyorum.

NAKİL İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Hayatını çocuklara adadığını dile getiren Yücel, 10 Ağustos'ta Adana'dan yola çıkarak 41 şehir ve 6 bin kilometrelik rota belirlediğini söyledi. Şehir şehir pedal çeviren Yücel, Amacım kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak. İnsanlar kök hücre bağışının çok zor olduğunu ve acele bir işlem olduğunu sanıyor. Oysaki kan verme yöntemiyle de lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabilirler. İnsanların yanlış bilgileri ve korkuları olduğu için 'Her Pedal Bir Umut' adını verdiğim umut yolculuğuna çıktım. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Trakya bölgesini bisikletimle pedal çevirerek gezdim. Gördüğüm her insana kök hücre bağışının önemini anlattım diye konuştu. Oğlunun tüm organlarını bağışladığını ifade eden Yücel, geçen yıl kendisinin de hiç tanımadığı bir hastaya karaciğer bağışı yaptığını anlatarak, Alıcıyı tanımıyorum. Sadece lösemi hastası bir çocuğa trombosit kan verdiğini duymuştum. Onun bu iyiliği karşısında kayıtsız kalamadım. Çünkü çocuklarımız nakil beklerken kan ihtiyaçları da oluyor. Böyle bir iyilik yapana seve seve karaciğerimi verdim ifadesini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Adana, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OĞLUNUN ANISINA LÖSEMİ HASTASI ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI - Son Dakika

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