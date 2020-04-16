Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle "Amerika'nın En... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle 'Amerika'nın En... - Son Dakika

Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle "Amerika'nın En...

6 saat önce

Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm aradığı dönemde propolis ve arı sütü ile tanışan ve Türkiye'de ilk defa yerli propolis üretimini başlatarak, Anadolu propolisini dünyaya tanıtan, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kadın Girişimciliği Dergisi Databird Business Journal...

Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle

Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm aradığı dönemde propolis ve arı sütü ile tanışan ve Türkiye'de ilk defa yerli propolis üretimini başlatarak, Anadolu propolisini dünyaya tanıtan, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kadın Girişimciliği Dergisi Databird Business Journal tarafından "Amerika'nın En İyi Kadın Yöneticileri" arasında gösterildi. Derginin her yıl düzenlediği yarışmada, 2019 yılı için en iyi kadın yöneticiler arasında aday gösterilen Samancı, jüri oylaması ile ödüle layık görüldü.


Kendi dallarında uzmanlaşan kadın yöneticilerin girişimlerinin ve başarılarının ödüllendirildiği yarışmada, geliştirdiği iş modeliyle küresel anlamda önemli bir fark oluşturan Aslı Elif Tanuğur Samancı, 2019 Databird Yılın Kadın Yöneticisi Yarışmasında, Amerika'nın En İyi İş Kadınlarından biri seçilerek Gümüş Madalya'ya layık görüldü. Tanuğur aldığı bu önemli ödül ile ilgili, "Anadolu propolisi ile ülkemizi, dünyada temsil etmekten ve bu ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve geliştirdiğimiz ürünler ile hem insan hayatına hem de doğaya katkı sağlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları takdir eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.


"Oğlum için çare arıyordum"


Tanuğur, İlk olarak oğlumun bağışıklık sorununa çare aradığım dönemde tanıştığı propolis ve arı sütünün artık Türkiye'de yerli olarak üretip 13 ülkeye ihraç ettiklerini hatırlattı. ÜrünleriTürkiye'de BEE'O ve BEE'O UP ile, yurt dışında ise BEE&YOU ismi altında tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Tanuğur, " Firmamızı ilk olarak 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te kurduk. O güne kadar ülkemizde üretilmeyen Çin'den ithal edilen propolisi, sözleşmeli arıcılık yöntemi ile yerli olarak üretmeye başladık. Ham halde vücudumuzun sindiremediği propolis için geliştirdiğimiz patentli ve TÜBİTAK İnovasyon Ödüllü özütleme yöntemi ile propolisin içerisinde faydalı bileşenleri yüksek oranda elde ettik. Böylece, propolisi damla, sprey, şurup, tablet, ballı karışım ve kozmetik gibi pek çok farklı formüllerde değerlendirebildik. Bugün geldiğimiz noktada, farklı beslenme ihtiyaçlarına yönelik olarak, doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal içeren, yüzde 100 doğal 40'ın üzerinde katma değerli, inovatif ürün üretiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:29 Kaynak: İHA

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