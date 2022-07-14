Oğlunun başına açtığı dertlerle uğraşan Biden'ın tahtı sallanıyor! Trump yeniden başkanlığa talip olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Oğlunun başına açtığı dertlerle uğraşan Biden'ın tahtı sallanıyor! Trump yeniden başkanlığa talip olduğunu açıkladı

14.07.2022 22:30

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın skandalları sonrası koltuğunu riske attı. Eskortlara 30 bin dolar ödediği ortaya çıkan oğul Biden, ayrıca babasını da "Pedofili Peter" diye kaydetmesi ABD'yi karıştırdı. Yaşanan bu kaos sürecinde devreye giren eski başkan Trump, yeniden başkanlığa aday olacağını ilan etti.

Amerika Birleşik Devletleri günlerde bu yana Biden'in oğlu Hunter Biden'ın telefon verilerini konuşuyor. Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı. Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Biden'ın bu görüntüler nedeniyle zor günler geçirdiği bir dönemde ise rakibi Trump boş durmadı.

Biden'ın zora girdiği dönemde Trump'tan bomba hamle! Başkanlığa talip oldu

BAŞKAN ADAYLIĞI KARARINI VERDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kararını verdiğini, şimdi kendisini bekleyen asıl büyük kararın, bunu kasımdaki Kongre ara seçiminden önce mi yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu söyledi.

Biden'ın zora girdiği dönemde Trump'tan bomba hamle! Başkanlığa talip oldu

"YARIŞI KAZANACAĞIM"

Trump, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekrar başkanlık yarışına girdiğinde kazanacağına inandığını belirten Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bu konuda artık bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı. Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.

WASHİNGTON POST, EYLÜL'DE AÇIKLAYACAĞINI YAZDI

Öte yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı. Trump'a yakın danışmanlar, "Yüzde 70 ihtimalle Trump ara seçimlerden önce bu kararını duyuracak." ifadesini kullandı ancak Trump'ın eylülden önce bu kararını duyurma ihtimali olduğunu da kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oğlunun başına açtığı dertlerle uğraşan Biden'ın tahtı sallanıyor! Trump yeniden başkanlığa talip olduğunu açıkladı - Son Dakika

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