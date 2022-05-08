Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti

08.05.2022 00:13
Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti

ZONGULDAK'ta, 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek oğlu A.O.A.'nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır (42), tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisini asarak intihar etti.

ZONGULDAK'ta, 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek oğlu A.O.A.'nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır (42), tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisini asarak intihar etti.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçen yıl 27 Şubat'ta ormana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Oğlunun ensesini kestikten sonra montla örten Yusuf Akmısır, oğlunu öldürdüğünü düşünerek polise gitti. Olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.'yı yaralı halde bulurken çocuk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akmısır, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, bu akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti
Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti
Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti
YORUMLAR
500
23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Zonguldak, İntihar, İnfaz, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 00:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Oğlunun boğazını 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement