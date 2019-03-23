Oğlunun Borcu İçin Yaptırdığı Gelir Testi, Tesise Dönüştü

Adana'da üniversiteyi bitiren oğlunun genel sağlık sigortası borcunun ertelenmesi için gelir testi yaptıran ev hanımı Hikmet Binen, evine tespite gelen ekspertizlerin yönlendirmesiyle ve yetkililerin yardımıyla devlet desteği alarak mantar üretim tesisi kurdu.

ÖMER FANSA - Adana'da üniversiteyi bitiren oğlunun genel sağlık sigortası borcunun ertelenmesi için gelir testi yaptıran ev hanımı Hikmet Binen, evine tespite gelen ekspertizlerin yönlendirmesiyle ve yetkililerin yardımıyla devlet desteği alarak mantar üretim tesisi kurdu.



Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hikmet Binen, çiftçi olan eşine yardımcı olmak için 6 yıl önce internette araştırma yaptı. Halk eğitim merkezinde mantar yetiştiriciliği kursu olduğunu öğrenen Binen, bir süre sonra kursa kayıt yaptırdı. Aldığı eğitimin ardından evinin alt katındaki bir odada deneme amaçlı mantar üretimi yapan Binen, büyük oğlunun geçen yıl haziran ayında üniversiteyi bitirmesinin ardından genel sağlık sigortasından dolayı 6 bin liralık borcunun yapılandırılması için ilçe SGK müdürlüğüne başvurdu.



Yapılan incelemede ailenin küçük çapta mantar üretimi yaptığı belirlenince, ekspertizlerin yönlendirmesi ve yetkililerin yardımıyla Yüreğir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri eve gelerek inceleme yaptı.



İşlemlerin ardından ailenin Adana Valiliğince yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında mantar üretiminin yaygınlaştırılması projesinden faydalanmasına karar verildi.



Binen ailesinin evinin bulunduğu bahçeye Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yılda 22,5 ton üretim kapasiteli, yalıtımlı çadırdan mantar üretim tesisi kuruldu. Tesisten ilk hasadını alan Binen, ürünlerini satmak üzere pazara sunmaya başladı.



Binen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şerde bir hayır vardır derler öyle düşünüyorum ben. Biz borç yapılandırma için gittik ama böyle bir piyango çıkmış gibi oldu" ifadelerini kullandı. Binen, gelecek yıllarda işini büyütmek istediğini söyledi.



Projeden 5 kadın faydalanıyor



Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de kalkınma programı kapsamında şehrin güney kesimindeki kadınlara geçim kaynağı sağlanmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade etti.



Yüreğir ve Seyhan'da belirlenen 5 kadının bu projeden faydalandığını anlatan Tekin, bütçesi Bakanlık tarafından karşılanan projede 280 bin liraya tesislerin kurulduğunu kaydetti.



Tekin, bu projelerin başarıya ulaşmasıyla farklı projeleri de hayata geçirmek istediklerine işaret ederek, "Biz bu yapıları 5 yıl takip ediyoruz. 5 yıl süresince bu aile bu işi meslek edinip üretime devam ederse bizim için sıkıntı yok ve 5 yıl sonra biz burayı tamamen bu aileye hibe etmiş olacağız." diye konuştu.

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