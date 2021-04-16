Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı - Son Dakika

Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı

16.04.2021 13:34

Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı -Dehşet anları sonrası olanlar kameraya yansıdı Denizli'de yaşayan Yılmaz Çalış, kız kardeşinin iş yerine 50 metre mesafede yeni dükkan açınca babası elemanlarına kabus oldu.

Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı

-Dehşet anları sonrası olanlar kameraya yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Yılmaz Çalış, kız kardeşinin iş yerine 50 metre mesafede yeni dükkan açınca babası elemanlarına kabus oldu. Daha önce 4 elemanı darp edilen Çalış'ın son elemanın ise kafasında alkol şişesi kırıldı. Babanın kabus anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de yaşayan Yılmaz Çalış, 6 ay önce kız kardeşinin tekel bayisine yaklaşık 50 metre mesafede kendi işyerini açtı. Kız kardeşinin yanında çalışan baba ise bu durumun üzerine elemanlara adeta kabus oldu. Daha önceki 4 elemanının baba Memet Çalış tarafından darp edildiğini belirten Çalış, elemanları 'Burada çalışmayacaksınız' diyerek tehdit edildiğini söyledi. Yanına çalışacak eleman bulamayan ve kolundan ameliyat olan Yılmaz Çalış ise kendisine yardım etmesi için arkadaşı Mesut Kaya'dan yardım istedi. Arkadaşına yarım etmek isteyen Kaya'nın başına ise gelmeyen kalmadı.

Alkol şişesini kafasında parçaladı

Yılmaz Çalış'ın kontrol için hastaneye gittiği anı fırsat bilen baba Memet Çalış, işyerine geldi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. bir anda işyerine gelen baba Memet Çalış, dolaba alkol şişeleri dizen Mesut Kaya'nın yanına giderek darp ediyor. Öfkesini kontrol edemeyen baba bu sefer eline aldığı alkol şişesini Kaya'nın kafasına vurarak parçaladı. O anlarda ise baba Çalış, "Ben sana demedim mi, bir daha buraya gelmeyeceksin" diyerek küfürler yağdırması dikkatlerden kaçmadı.

"Can güvenliğimiz yok, korkuyoruz"

Yakın bir noktada işyeri açtıkları için düşman olduklarını belirten Yılmaz Çalış, "Yaklaşık 6 ay önce ben bu işyerini açtım. Kardeşim Özlem Çalış isimli şahsın iş yerine yaklaşık 50 metre mesafe var. Bundan dolayı bize düşman oldular. Onlar yakın dükkan açtığımız için düşman oldular. 3 gün önce ameliyat oldum. Kolumu kullanamadığım için bir arkadaşımdan ricada bulundum. Birkaç gün dükkanıma bakar mısın dedim. Arkadaşımda kabul etti. Bugün ise babam dükkanıma geliyor. Arkadaşımı dövüyor, üzerine yetmezmiş gibi kafasında alkol şişesi kırıyor. Bir düşmanlığımız yok ama yakın bir noktada dükkan açtığımız için sıkıntılıyız. Can güvenliğimiz yok, korkuyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Babam olduğu için bir şeyde diyemiyorum" dedi.

Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı
Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı
Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı
Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı

Mesut Kaya, Denizli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi

Son Dakika Haberleri
14:30 Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi
13:36 Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi
13:31 Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi
13:13 Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?
12:51 Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
12:46 Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı
12:36 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar         
14:54
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt         
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi         
14:27
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız         
14:23
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor         
12:56
Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı         
12:00
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi 'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi         
11:27
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 15:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei