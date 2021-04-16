Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı - Son Dakika

Oğlunun çalışanlarına kabus olan baba işçinin kafasında alkol şişesi kırdı

-Dehşet anları sonrası olanlar kameraya yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Yılmaz Çalış, kız kardeşinin iş yerine 50 metre mesafede yeni dükkan açınca babası elemanlarına kabus oldu. Daha önce 4 elemanı darp edilen Çalış'ın son elemanın ise kafasında alkol şişesi kırıldı. Babanın kabus anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de yaşayan Yılmaz Çalış, 6 ay önce kız kardeşinin tekel bayisine yaklaşık 50 metre mesafede kendi işyerini açtı. Kız kardeşinin yanında çalışan baba ise bu durumun üzerine elemanlara adeta kabus oldu. Daha önceki 4 elemanının baba Memet Çalış tarafından darp edildiğini belirten Çalış, elemanları 'Burada çalışmayacaksınız' diyerek tehdit edildiğini söyledi. Yanına çalışacak eleman bulamayan ve kolundan ameliyat olan Yılmaz Çalış ise kendisine yardım etmesi için arkadaşı Mesut Kaya'dan yardım istedi. Arkadaşına yarım etmek isteyen Kaya'nın başına ise gelmeyen kalmadı.

Alkol şişesini kafasında parçaladı

Yılmaz Çalış'ın kontrol için hastaneye gittiği anı fırsat bilen baba Memet Çalış, işyerine geldi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. bir anda işyerine gelen baba Memet Çalış, dolaba alkol şişeleri dizen Mesut Kaya'nın yanına giderek darp ediyor. Öfkesini kontrol edemeyen baba bu sefer eline aldığı alkol şişesini Kaya'nın kafasına vurarak parçaladı. O anlarda ise baba Çalış, "Ben sana demedim mi, bir daha buraya gelmeyeceksin" diyerek küfürler yağdırması dikkatlerden kaçmadı.

"Can güvenliğimiz yok, korkuyoruz"

Yakın bir noktada işyeri açtıkları için düşman olduklarını belirten Yılmaz Çalış, "Yaklaşık 6 ay önce ben bu işyerini açtım. Kardeşim Özlem Çalış isimli şahsın iş yerine yaklaşık 50 metre mesafe var. Bundan dolayı bize düşman oldular. Onlar yakın dükkan açtığımız için düşman oldular. 3 gün önce ameliyat oldum. Kolumu kullanamadığım için bir arkadaşımdan ricada bulundum. Birkaç gün dükkanıma bakar mısın dedim. Arkadaşımda kabul etti. Bugün ise babam dükkanıma geliyor. Arkadaşımı dövüyor, üzerine yetmezmiş gibi kafasında alkol şişesi kırıyor. Bir düşmanlığımız yok ama yakın bir noktada dükkan açtığımız için sıkıntılıyız. Can güvenliğimiz yok, korkuyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Babam olduğu için bir şeyde diyemiyorum" dedi.