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Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu

08.01.2022 12:31
Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu

ADANA'da gecekonduda uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından sokağa bırakıldığı öne sürülen Ahmet Gökkaya (34), yaşamını yitirdi.

ADANA'da gecekonduda uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından sokağa bırakıldığı öne sürülen Ahmet Gökkaya (34), yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Songül Gökkaya, oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce fenalık geçirdi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iddiaya göre bir evde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan Ahmet Gökkaya, aniden fenalaştı. Bir otelde çalışan Gökkaya'yı arkadaşları sürükleyerek evden çıkarıp sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. Yerde yatan Ahmet Gökkaya'yı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada olayı duyup gelen ve oğlunun cansız bedenini gören Songül Gökkaya feryat edip baygınlık geçirdi. Songül Gökkaya'ya yakınları müdahale etti. Bir yakını ise Ahmet Gökkaya'nın arkadaşı olduğunu düşündüğü kişiye saldırdı. Polis, Gökkaya'nın yakınlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Kollarında şırınga izlerine rastlanan Ahmet Gökkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
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Adana Yüregir, Uyuşturucu, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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