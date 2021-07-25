OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ - Son Dakika

Antalya Adli Tıp Kurumu 'nda otopsi işlemleri tamamlanan Cengizhan Tutka'nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Tutka'nın cenazesi defnedilmek üzere Kemer'e götürüldü.

Uçurumdan inen ekipler, Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka'nın cenazesi tekne ve bot yardımıyla Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından ambulansla Kemer 'e gönderildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. Cengizhan Tutka, karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, yönetimindeki 07 K 6242 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet , yaklaşık 180 metrelik uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, motosikletiyle 180 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybeden Cengizhan Tutka'nın (36) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, güçlükle ayakta durabildi.

Dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan 'Dilbar', İstanbul Boğazı'nda görüldü