Oğlunun Çizimlerini Gerçeğe Dönüştüren Baba

Bir baba düşünün ki oğlunun çizimlerini gerçeğe dönüştürüyor.

Bir baba düşünün ki oğlunun çizimlerini gerçeğe dönüştürüyor. Hem de ne kadar acemice çizilmiş olduklarına bakmaksızın. Bu ikiliyi ilk gördüğümde çok hoşuma gittiler ve nihayet sizlerle paylaşıyorum. Keyifli seyirler.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu

Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci

Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu

Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir