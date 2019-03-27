Oğlunun Çizimlerini Gerçeğe Dönüştüren Baba
46 dakika önce
Bir baba düşünün ki oğlunun çizimlerini gerçeğe dönüştürüyor.
Bir baba düşünün ki oğlunun çizimlerini gerçeğe dönüştürüyor. Hem de ne kadar acemice çizilmiş olduklarına bakmaksızın. Bu ikiliyi ilk gördüğümde çok hoşuma gittiler ve nihayet sizlerle paylaşıyorum. Keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:26 Kaynak: Youtube
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