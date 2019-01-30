Oğlunun "Çölyak" Olması Babasına Dernek Kurdurdu

Trabzon'da 9 yaşındaki çocukları Kadir'e yaklaşık 4 yıl önce çölyak tanısı konulmasıyla yaşamları değişen Şahin ailesi, aynı durumdaki kişilere ulaşmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için dernek kurdu.

SEFA ŞENGÜL - Trabzon'da 9 yaşındaki çocukları Kadir'e yaklaşık 4 yıl önce çölyak tanısı konulmasıyla yaşamları değişen Şahin ailesi, aynı durumdaki kişilere ulaşmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için dernek kurdu.



Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Şahin ailesinin küçük oğlu Kadir'e dört yıl önce yapılan tetkikler sonrası "çölyak" teşhisi konuldu.



Teşhisin ardından aile, başta arpa, buğday, yulaf ve çavdar olmak üzere pek çok gıdada bulunan gluten maddesinin tüketmemesine dayalı bir diyet yapmak zorunda olan oğullarının beslenmesinde güçlük yaşamaya başladı.



Oğlunun sağlığı için araştırma yapan Baba Akın Şahin, bir süre sonra kendisiyle aynı durumda olan ailelerle bilgi alışverişinde bulunmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için Trabzon Çölyak Derneğini kurdu.



Anne Esra Şahin'in de desteğiyle Akın Şahin, Trabzon'da yaşayan çölyaklı bireyleri dernek çatısı altına topladı.



- Ortak sıkıntılarını dernekte çözüyorlar



Trabzon Çölyak Derneği Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna tanı konulduktan sonra çölyak ile tanıştıklarını ve Trabzon'da çölyakla ilgili bilgi eksikliğini farkına vardıklarını ifade etti.



Dernek sayesinde çölyaklıların bir araya geldiklerini, onları ortak noktada birleştiren sorunlarına birlikte çözüm aradıklarını aktaran Şahin, ülke genelindeki diğer çölyak derneklerine de ulaştıklarını belirtti.



Akın Şahin, teşhis konduğunda çölyak hakkında hiçbir bilgileri bulunmadığını, daha sonra ince bağırsaktaki, başta arpa, buğday, yulaf ve çavdar olmak üzere gıdalardaki glüten maddesine yönelik hassasiyet olduğunu öğrendiklerini anlattı.



Çölyaklıların yaşamları boyunca özel bir diyet yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Şahin, bunun da zor bir süreç olduğunu aktardı.



- "Yiyemediğin için ağlıyorum oğlum"



Çölyak tanısı konulan Kadir'in annesi Esra Şahin ise ilk aşamada zorlandıklarını, ancak beslenme düzenlerine oğullarına göre yeniden kurduklarını anlattı.



Şahin, "Biz de aynen o ne istiyorsa ona göre besleniyoruz. Hem onun için hem de bizim için daha kolaylık oldu." dedi.



Toplu halde bulunulan yerlerde zorluk yaşadıklarını vurgulayan Esra Şahin, özellikle tanının konulmasının ardından oğlunun okula başlamasıyla güçlüklerin arttığını söyledi.



Şahin, şöyle konuştu:



"Ben sınıfın annelerine bu bilgiyi vermediğim için bir gün bir arkadaşının annesi sınıfta doğum günü yaptı. Benim çocuğumun en sevdiği şey de kremalı pastadır. Oğlum orada pastadan yemedi. Ardından eve geldi ve dedi ki 'anne bugün ne oldu biliyor musun? Arkadaşımın doğum günüydü ve annesi kocaman bir yaş pasta getirdi. Pasta o kadar güzeldi ki yememek için kendimi zor tuttum.' Ben ve büyük oğlum ağlamaya başladık. O kadar üzüldük ki anlatılır gibi değil. 'Anne niye ağlıyorsun ki, ben yemedim.' dedi. O sandı ki yediğini zannettiğimiz için ağlıyoruz, yiyemediğin için ağlıyorum oğlum dedim. Bu diyette sonuç almamızın yüzde 60'ı benim oğlumdandır çünkü bu konuda çok bilinçli."



Kadir Şahin de 2015 yılında çölyak olduğunu öğrendiğini, özellikle ev dışında yemek yerken zorlandığını anlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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