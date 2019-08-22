Son Dakika Haberleri: Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2)
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Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2)

51 dakika önce

OĞLUNU GERİ İSTEYEN ANNE HDP İL BİNASININ CAMINI KIRDIDiyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın HDP il binasına gelerek yanında getirdiği çekiçle kapı camını kırdığı anlar kameraya yansıdı.

Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı (2), System.String[]

OĞLUNU GERİ İSTEYEN ANNE HDP İL BİNASININ CAMINI KIRDI
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın HDP il binasına gelerek yanında getirdiği çekiçle kapı camını kırdığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yakınlarıyla HDP il binası önüne gelen Hacire Akar, yanında getirdiği çekiçle kapının camını kırarak tepkisini gösterdiği görülüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Akar, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:48 Kaynak: DHA
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Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı
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