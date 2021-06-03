OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika

Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek

Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı