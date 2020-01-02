Oğlunun doğum günü hediyesi için bağış yaparak bir katarakt hastasını ameliyat ettirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğlunun doğum günü hediyesi için bağış yaparak bir katarakt hastasını ameliyat ettirdi - Son Dakika

Oğlunun doğum günü hediyesi için bağış yaparak bir katarakt hastasını ameliyat ettirdi

6 saat önce

Kütahya'da bir kadın, doğum günü olan oğlu adına yaptığı bağışla kataraktlı bir hastanın ameliyatına vesile oldu.

Oğlunun doğum günü hediyesi için bağış yaparak bir katarakt hastasını ameliyat ettirdi, System.String[]

Kütahya'da bir kadın, doğum günü olan oğlu adına yaptığı bağışla kataraktlı bir hastanın ameliyatına vesile oldu.

Oğlu Yiğit Selim'in 10'uncu yaş doğum günü için unutulmaz bir anı hazırlamak isteyen anne Hacer Çakır, hediye alacağı parayı Hayrat Yardım Derneği Kütahya Temsilciliğine bağışladı.

Derneğin, "Gören Gözler Gülümseyen Yüzler Kampanyası" ile kataraktlı bir hastanın gözlerinin ameliyatla açılmasına vesile olan Hacer Çakır'a, Hayrat Yardım Derneği Kütahya Temsilciliği tarafından oğlu Yiğit Selim Çakır adına düzenlenmiş teşekkür belgesi verildi.

Çakır, belgenin kendisini oldukça duygulandırdığını dile getirerek, "Bu kadarını beklemiyordum. Benim ve oğlum için çok güzel bir hediye ve anı oldu. Hayrat Yardım Kütahya Temsilciliğine çok teşekkür ederim." dedi.

Annesine teşekkür eden Yiğit Selim Çakır ise şimdiye kadar aldığı en anlamlı hediyenin bu belge olduğunu söyledi.

Derneğin temsilcisi Nejdet Erdoğan da düzenledikleri kampanya ile ihtiyaç sahibi kataraktlı hastaların ameliyatla gözlerinin açılması sağladıklarını belirterek, "Yapılan bu bağışın ihtiyaç sahibinin gözlerinin açılması kadar Yiğit Selim'in de yüreğinde yardım etme ve merhamet duygusunun oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İyiliğe sözümüz var, biliyoruz ki dünya iyilikle değişir." ifadelerini kullandı.

Kütahya, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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