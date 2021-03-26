Oğlunun doğum gününe gelmek isteyenlere test şartı koydu
26.03.2021 16:59
Galatasaray basketbol takımı kaptanı Göksenin Köksal, oğlu Ömer Ayaz'ın ilk yaş gününü pandemi önlemleri alarak dostlarıyla kutladı. Köksal, oğlunun doğum gününe gelmek isteyenlere test şartı koyarak dikkat çekti. İşte detaylar...
2018 yılında kendisi gibi basketbolcu eşi Sİmay Karaman ile dünya evine giren Köksal geçtiğimiz yıl oğlu Ömer Ayaz'ı kucağına almıştı.
ÖNLEMLER ALINDI
Eşinin doğumunu da pandemi nedeniyle hastane kapısında bekleyen Köksal, oğlunun ilk yaş gününü de önlemler alarak kutladı.
TEST ŞARTI KOYDU
Yaşilköy'de bir restoranda gerçekleştirilen kutlama için Göksenin Köksal, gelmek isteyenler için test şartı koydu.
Ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı doğum günü sonrası Göksenin Köksal eşi Simay Karaaman ve oğlu Ömer Ayaz ile mutluluk pozu verdi
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