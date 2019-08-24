Son Dakika Haberleri: Oğlunun dönmesini isteyen annenin hdp'deki eylemi 3'üncü günde (2)
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Oğlunun dönmesini isteyen annenin hdp'deki eylemi 3'üncü günde (2)

1 saat önce

OĞLU TESLİM OLDU, EYLEMİNİ SONLANDIRDIDiyarbakır'da Hacire Akar'ın, oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek, 3 gün önce HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, Mehmet Akar'ın emniyete gidip, teslim olmasıyla sona erdi.

Oğlunun dönmesini isteyen annenin hdp'deki eylemi 3'üncü günde (2), System.String[]

OĞLU TESLİM OLDU, EYLEMİNİ SONLANDIRDI
Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek, 3 gün önce HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, Mehmet Akar'ın emniyete gidip, teslim olmasıyla sona erdi. Polis merkezine giden Mehmet Akar'ın ifade işlemleri sürerken, Hacire Akar'ın da oğlunu görmek için HDP il binasından ayrıldığı belirtildi.
AİLE YAKINLARI İLE HDP'LİLER ARARASINDA KAVGA
Öte yandan Hacire Akar, oturma eylemini sonlandırmadan önce yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Akar ve yakınları ile binadan uzaklaşmalarını söyleyen 2 partili arasında tartışma çıktı. HDP'liler ve Akar'ın yakınlarının tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:13 Kaynak: DHA
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