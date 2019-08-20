Son Dakika Haberleri: Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü
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Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü

59 dakika önce

AKSARAY'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçi'nin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı.

Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü, System.String[]
AKSARAY'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçi'nin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Ortaköy karayolunda meydana geldi. 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun davetiyelerini akrabalarına dağıtmak için yola çıkan Mehmet Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY350 plakalı otomobil, Aksaray'dan Ortaköy istikametine giderken, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 42 V 7440 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Kamil Yıkmış (60) idaresindeki 68 T 0199 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Çiftçi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki  yeğeni Caner Çiftçi (10) ve hafif ticari araç sürücüsü Kamil Yıkmış yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Çiftçi'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aksaray
Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
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