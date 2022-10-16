OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE EŞİNİN BAŞINDAN VURDUĞU YASEMİN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE EŞİNİN BAŞINDAN VURDUĞU YASEMİN, TOPRAĞA VERİLDİ

16.10.2022 16:29

ELAZIĞ'da boşanma aşamasındaki eşi Yaşar Uçar'ın (45) tabanca ile başından vurarak öldürdüğü Yasemin Uçar (45), son yolculuğuna uğurlandı.

ELAZIĞ'da boşanma aşamasındaki eşi Yaşar Uçar'ın (45) tabanca ile başından vurarak öldürdüğü Yasemin Uçar (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 14 Ekim'de akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Oğlunun düğününe gelen Yaşar Uçar, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uçar'ı tabanca ile başından, kızı Merve Güreli'yi (21) de bacağından vurdu. İhbarla gelen ekipler, anne ile kızını Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yasemin Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merve Güreli'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Yasemin Uçar'ın cenazesi, otopsi sonrası asri mezarlıkta toprağa verildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-

YORUMLAR
500
SPOR 4'üncü Gazi Yarı Maratonu koşuldu SPOR 4'üncü Gazi Yarı Maratonu koşuldu Galatasaray maçının ardından Galatasaray maçının ardından
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE EŞİNİN BAŞINDAN VURDUĞU YASEMİN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:44 Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 16:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE EŞİNİN BAŞINDAN VURDUĞU YASEMİN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement