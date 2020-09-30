Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi - Son Dakika

Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İbrahim Gürgen doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İbrahim Gürgen doğum için eşini bıraktığı hastaneden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İbrahim Gürgen (38) Emet ilçesinden doğum için eşini Doçent Doktor Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürdü. Tekrar Emet ilçesine annesini almak için geri dönen İbrahim Gürgen, Emirler köyü çıkışında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Bir erkek çocuğu dünyaya gelen İbrahim Gürgen oğlunun doğumundan 1 saat sonra aynı hastaneye ağır yaralı olarak getirildi. Bir kız babası da olan Gürgen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatlarında ilk defa böyle bir olayın başlarına geldiğini belirten hastane personelleri, 1 saat önce oğlu dünyaya geldi, oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz dediler. Gürgen'in ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi
Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi
Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi

Mustafa Kalemli, Kütahya, Doğum, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 00:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi         
21:16
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
2 çocuk annesi kadın, uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, uzaklaştırma kararı aldığı eşi tarafından öldürüldü         
12:49
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 01:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğlunun dünyaya geldiği hastaneye, sadece bir saat sonra trafik kazası nedeniyle ölüsü geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei