Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti (4) - Son Dakika

BURSA VALİLİĞİ'NDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği, Ramazan Arı'nın pompalı tüfek ile Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, babası Musa Güloğlu ve temizlik işçisi Ayten Yukarı ile eşi Gülsüm Arı'yı yaraladıktan sonra intihar etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20.07.2020 günü saat 5.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili yapılan araştırmada, Ramazan Arı isimli şahıs Enes Malik Güloğlu'nu kalbinden, babası Musa Güloğlu'nu başından ve boynundan hayati tehlike arz edecek şekilde vurmuş, ayrıca iş yerinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ayten Yukarı'yı da sağ kolundan hayatı tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamıştır. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçmış, Osmangazi ilçesi Tabakhane bölgesinde eşi Gülsüm Arı'yı karnından vurarak, ağır yaralamış, kendisini de kafasından vurarak intihar etmiştir. Yaralı şahısların sağlık kuruluşlarında tedavilerine başlanılmış olup, olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Konuyla ilgili olarak adli soruşturmaya başlanılmıştır."