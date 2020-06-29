Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu - Son Dakika

Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu

Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu Oğlu için para biriktirdi, bir anlık dalgınlıkla hepsi sobada kül oldu Hayalleri sobada yandı Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca...

Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu

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Oğlu için para biriktirdi, bir anlık dalgınlıkla hepsi sobada kül oldu

Hayalleri sobada yandı

ÇANKIRI - Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu.

Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu. Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı. Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu. Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım bekliyor.

"Annem ve oğluma bakıyorum"

Yaşadığı olayı İHA muhabirine anlatan Gülşen Hayta, "Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim. Bu konu hakkında da yetkililerden yardım istiyorum. Bu para bir kısmı oğlumun eğitim masraflarını karşılamak için 1 yıllık okul masrafıydı. Herhangi bir gelirimiz yok, annem ve oğlumla yaşıyorum. Annemin yüzde 90 engelli raporu var." dedi.

Çankırı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Oğlunun eğitimi için sobaya sakladığı para kül oldu - Son Dakika

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