Oğlunun eğitimi ve engelli annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yaktı - Son Dakika

Çankırı'da bir kadın, oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla kuzinede yaktı.

İncili Çeşme Mahallesi'nde eski bir evde, 84 yaşındaki engelli annesiyle yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladı.

Daha sonra yaşlı annesinin "Üşüdüm, biraz sobayı yak." demesi üzerine Hayta, paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktı.

Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığında dumanlar yükseldiğini fark eden Hayta, durumu anlayınca yanmış paraları eliyle çıkarmaya çalıştı. Yanmış paraları çıkartan Hayta'nın elinde de yanıklar meydana geldi.

Gülşen Hayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da tıp fakültesi okuyan oğluna ve engelli annesine tek başına bakmaya çalıştığını söyledi.

Annesi bakıma muhtaç olduğundan çalışamadığını belirten Hayta, "Sobayı kaldıracağım diye parayı sobanın kuzinesine saklamıştı. Evimiz gecekondu olduğu için emniyetli değildi, benim de aklıma buraya saklamak geldi. Annem 'Üşüdüm, sobayı yak biraz.' dedi ben de kovaya kömür, odun attım ve yaktım." diye konuştu.

Aradan yaklaşık 2 saat geçmesinin ardından yemek hazırlamak için kuzineyi açtığını ve yanmış paraları gördüğünü anlatan Hayta, şöyle konuştu:

"İçinde patates unuttum sanıyordum, paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle, kurtarabilir miyim diye elimle almaya çalıştım ama iş işten geçti. Elim yandı, halı yandı. Bağırmama komşular geldi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdiğim parayı, oğlum gelince hesabına yatırsın diye saklıyordum. Alt katta fareler var, orada fareler kemirir diye burada sobaya koydum. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Tamamen çaresizliğin içinde kalıyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin."

Yanan paralar için Merkez Bankası ile Çankırı Valiliğine başvurduğunu belirten Hayta, kendisine henüz bir dönüş yapılmadığını kaydetti.