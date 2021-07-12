Oğlunun gözü önünde karısını vurdu - Son Dakika

Eyüpsultan'da alkollü şahıs, sokak ortasında oğlunun gözü önünde eşini tabancayla vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca kaçtı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltep Mahallesi Barış Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, alkollü bir şekilde sokağa gelen T.A., küfürler savurarak yürüdüğü sırada eşi Fatma Akdeniz ve oğlu M.A.A. ile karşılaştı. T.A., eşi Fatma Akdeniz'le sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, yanındaki silahı çıkartarak tehditler savurup ateş etmeye başladı. T.A.'nın silahından çıkan kurşun eşi Fatma Akdeniz'in kafasına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, T.A. olay yerinden uzaklaştı.

Polisi arayarak babasını ihbar etti

Annesini kanlar içinde gören M.A.A., ilk önce annesine yardım etmeye çalıştı, sonra da polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL