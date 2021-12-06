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Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu - Son Dakika

Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

06.12.2021 11:20

Aksaray'da önceki gün 14 yaşındaki oğlunun intihar etmesinin ardından kayıplara karışan ve saatlerdir kendisinden haber alınamayan doktor Timur Yılmaz, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu. Doktorun kaybolmadan önce sosyal medyada "kavuşma vakti" paylaşımı yapması dikkat çekti.

Aksaray'da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından "Kavuşma vakti" diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, sabah erken saatlerde aracında bilinci kapalı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan doktor baba yoğun bakıma alındı.

BALKONDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Önceki gün 14 yaşındaki K.Y girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde buldu

YAPTIĞI PAYLAŞIM KAHRETTİ

Olayın ardından K.Y'nin babası Dr. Timur Yılmaz dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı. Paylaşımının ardından büyük endişe yaşayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Baba Doktor Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arandı.

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde buldu

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE BULUNDU

Doktor Yılmaz bugün sabah saatlerinde gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı.

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde buldu

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor Timur Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde buldu
Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde buldu
Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde buldu
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Aksaray, İntihar, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu - Son Dakika


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