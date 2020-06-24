Oğlunun işkenceyle öldüğünü fotoğraflardan öğrendi - Son Dakika

Oğlunun işkenceyle öldüğünü fotoğraflardan öğrendi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında üç çocuğunu kaybeden İdlibli İsmail Elhani, "Sezar" kod adlı askeri polisin sızdırdığı fotoğraf linklerinden 2011'de alıkonulan bir oğlunun da işkence edilerek öldürüldüğünü öğrendi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında üç çocuğunu kaybeden İdlibli İsmail Elhani, "Sezar" kod adlı askeri polisin sızdırdığı fotoğraf linklerinden 2011'de alıkonulan bir oğlunun da işkence edilerek öldürüldüğünü öğrendi.

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ABD'nin Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın 17 Haziran'da yürürlüğe girmesi, zindanlardaki yakınlarından haber alamayan aileleri yeniden harekete geçirdi.

"Sezar" kod adlı askeri polisin 2014'te dünyayla paylaştığı fotoğrafların linkleri, son günlerde yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Daha önce Esed güçlerinin saldırılarında üç evladını kaybeden İdlibli İsmail Elhani, 2011'de alıkonulan oğlu Muhammed'in de öldüğünü sızdırılan fotoğraflardan öğrendi.

Baba Elhani, yaşadığı acıyı AA muhabiriyle paylaştı.

Elhani, oğlu Muhammed'in 40 yaşındayken 2011'de İdlib'in güneyinde yer alan Maarratünnuman ile Maarşorin arasında bulunan Zalene köyünde rejim kontrol noktasında alıkonulduğunu söyledi.

Acılı baba, oğlunun ölümünü öğrenme anını şöyle anlattı:

"İdlib'de sığınmacı olarak yaşıyorum. Son günlerde Sezar diye bir yasa çıktı biliyorsunuz. İdlib'de sığındığım köy sakinleri bana gelip fotoğrafların yayımlandığı linkleri gösterdi. Ben de yayımlanan fotoğraflar arasında oğlum Muhammed'i teşhis ettim. Muhammed'in ölümü içimi çok sızlatmıştı. Oğlum işkence altında can verdi."

Acısı yüzünden okunan yaşlı adam, üzüntüden konuşmakta zorluk yaşadı.

"Ağabeyimin 7 kişilik ailesi vardı"

Rejimin işkencesi sonucu öldüğü anlaşılan Muhammed'in küçük kardeşi Ahmet Elhani, "Babamla, telefonla linklerde ağabeyimi aramaya başladık ve öldüğünü gösteren fotoğrafını bulduk." dedi.

Elhani, sızdırılan fotoğraflar arasında ağabeyini teşhis etmenin çok zor olduğunu kaydederek "Sezar'ın sızdırdığı fotoğrafları görünceye kadar ağabeyimin işkencede öldüğüne inanmıyorduk. Linklerde çok sayıda ölen mahkumun fotoğrafı vardı. Sonuç olarak bulduk ancak isim yazmıyordu. Ağabeyimin alnında 80-1954 sayısı yazılıydı." diye konuştu.

Ağabeyinin suçsuz yere alıkonulduğunu ve işkencede öldüğünü dile getiren Elhani, "Ağabeyim gariban ve iyi bir insandı. Ailesine ekmek getirmek için gecesini gündüzüne katardı. Ağabeyimin geride bıraktığı 7 kişilik ailesi vardı." ifadelerini kullandı.

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı (AA) tarafından yayımlanmıştı. Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı.

17 Haziran'da yürürlüğe giren yasaya göre, rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İdlib, Sezar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:26 Kaynak: AA

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