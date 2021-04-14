Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı

14.04.2021 14:53

Son dakika haberler: Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun ismi verildiği Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde açılan...

Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun ismi verildiği Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde açılan ateş sonucu şehit edilen Eren Bülbül'ün adını taşıyan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin bugün özel bir konuğu vardı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adını taşıyan Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

Gençlik Merkezi'ni gezen anne Ayşe Bülbül, oğlunun isminin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, oğlunun acısını hiçbir zaman dinmediğini söyledi. Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde oğlunun fotoğrafı karşısında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamayan anne Bülbül, dünyanın farklı yerlerinde oğlunun isminin yaşatılması kendini gururlandırdığını belirtti.

Anne Bülbül, "Yavrum unutulmadığı için herkese minnettarım, Allah herkesten razı olsun. Benim yavrum sadece burada değil, Türkiye'nin dünyanın her yerinde isminin yaşatılması için su kuyuları, yetimhaneler yapıldı. Bunlardan gurur duyuyorum. Erenimin acısını da hiçbir zaman unutamıyorum. Erenimin çektiği çileleri unutamıyorum. Bunların yapılması bana Eren'i 1 saat unutturmuyor. Emeği geçen herkesten Allah herkesten razı olsun. Benim yavrumu unutmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Erenimin ismi çok yerlere verildi heyecandan söyleyemiyorum, hepsinden haberim var. Ben rahatsız olduğum için oralara gidemiyorum yolculuk yapamıyorum" dedi.

"Şehit Eren Bülbülümüz bizim sporcumuzdu, Badminton sporuyla uğraşıyordu"

Ziyarette kendisine eşlik eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şehit Eren Bülbül'ün Badminton sporuyla uğraştığını belirterek "Bakanımız Trabzon'a gelip Gençlik Merkezi'nin açılışında adını şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi olarak koydu. Bu bizim için önemli. Şehit bizim şehidimiz. Annesi de bugün Gençlik Merkezimizi ziyaret etti. Amacımız annesiyle beraber Gençlik Merkezi'mizi gezerek şehidimizin adının yaşayacak olduğu, burada var olduğu sürece isminin yaşayacağını görmesini istedik. O da buraya geldi bundan dolayı çok mutluyuz. Umuyorum ki gençlerimiz, Eren Bülbül şehidimizi anarak hem de Gençlik Merkezimizi kullanarak gençliğe hizmet edecek diye düşünüyorum. Şehit Eren Bülbülümüz bizim sporcumuzdu. Badminton sporuyla uğraşıyordu. Okul müsabakalarında olsun kulüp müsabakalarında olsun sporla uğraşan bir kardeşimizdi. Gençlerimiz için de cesaretiyle ön plana çıkmış bir kardeşimiz. Maçka ilçemizde vatan hainleri tarafından şehit edildi. Bu bizi son derece üzmüştür. Fakat Türk genci her zaman bu ülke var oldukça bayrağı dalgalandıkça bizde şehit Eren Bülbül'ler bitmez. İsminin burada yaşaması bizim için de gençler için de çok önem arz ediyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.

Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı
Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı

Eren Bülbül, Trabzon, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinde annesi duygusal anlar yaşadı - Son Dakika


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